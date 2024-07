O Maior São João do Mundo chegou ao fim, mas os efeitos positivos da festa ainda se fazem sentir na economia local. Um dos setores que se beneficiou com o evento foi a Feira Central de Campina Grande, que registrou um aumento significativo nas vendas durante o período junino.

De acordo com os feirantes, o grande fluxo de turistas na cidade impulsionou o consumo de produtos frescos, queijos, bolos, doces e outros itens típicos da culinária nordestina.

Aurandir Vieira, vendedor de frutas, comemorou o aumento das vendas no mês de junho.

– Teve muito turista e muita gente comprando, então aumentou o fluxo de pessoas consumindo aqui na feira. Inclusive, a gente aumentou as quantidades de mercadorias a partir da sexta-feira por causa desse aumento no fluxo. Um dia antes eu pegava mais frutas, mais batata, macaxeira, laranja, o pessoal procurava muito – pontuou.

Já o vendedor de queijos, bolos e doces Antônio de Pádua lembrou que os turistas vão à feira para comprar produtos típicos e levar para os parentes.

– A venda foi significativa, principalmente por conta dos turistas. O pessoal vem conhecer o mercado e aí eles terminam consumindo. Principalmente depois do período junino, eles compram mercadoria para levar para as cidades deles, até porque eles são nordestinos, aí quando eles chegam querem levar para o resto da família. É um período junino, aí estimula muito o consumo de queijo e bolos, que são mercadorias que são muito do período – ressaltou.

Alexandro das Frutas, também foi um dos comerciantes beneficiados pelo movimento de turistas na cidade.

– Aumentei os pedidos ao fornecedor devido à demanda. O nosso pedido sempre foi a mais. Se a gente pegava 10 caixas, passamos a pedir 20, sempre ia ser numa demanda maior dos pedidos – salientou.

Lurdinha do Doce, vendedora de doces, explicou à reportagem que recebeu em sua banca pessoas de várias partes do Brasil. “Foi ótimo. A gente recebeu os turistas muito bem. Eles adoram. Vinham de Fortaleza, Rio de Janeiro, de São Paulo, Brasília, Mato Grosso, Manaus. Os meus clientes vêm e compram todo ano.”

Wilson Barbosa, vendedor de verduras, classificou o período junino como muito proveitoso e rentável. “Foi nota 10. Não dá nem nota 9, nota 10. Financeiramente foi bom, o mercado foi bem, circulou bem. Eu tive que reservar para os meus clientes fixos, porque a demanda era muito grande. De repente acelerou, alterou, foi a mil por hora.”

Zé da Goma, vendedor de goma de mandioca, também comemorou a alta nas vendas. Para ele, o São João segue sendo a época mais esperada do ano.

– O período de São João é o período que mexe com toda a estrutura da Paraíba. Nós temos o Maior São João do Mundo e na minha área é muito bom pra mim porque eu trabalho com o produto que eles usam muito, que é goma. É muito bom essa movimentação. No Rio de Janeiro eles esperam o Carnaval, aqui a gente espera o ano todo pelo Maior São João do Mundo – finalizou.

Além do aumento nas vendas, os feirantes também destacaram a importância do São João para a economia local. A festa gera emprego e renda para milhares de pessoas, além de promover a cultura nordestina para todo o Brasil.

Ouça aqui a reportagem completa.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online