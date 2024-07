No quadro “Minha Aposentadoria” do programa Conexão Caturité, o gerente executivo do INSS em Campina Grande, Marcus Vinícius, trouxe informações importantes e atualizou sobre diversas questões relacionadas aos benefícios do INSS, destacando dois casos específicos.

Uma ouvinte compartilhou sua situação: ela deu entrada no salário-maternidade devido a um aborto, mas seu pedido não foi aprovado e está em análise há mais de um ano.

Marcus explicou que é fundamental verificar a categoria de contribuição ao INSS para entender melhor a situação.

Ele ressaltou que, além de abortos, casos de adoção também podem ser considerados para o salário-maternidade.

A análise envolve a verificação de detalhes como a categoria da segurada (contribuinte individual, facultativa, empregada doméstica, etc.) e outros fatores que possam influenciar a decisão.

Ouça o podcast completo e tire suas dúvidas.

