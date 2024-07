Sebrae participa da realização da Feira de Negócios e Empreendedorismo da Paraíba

Os donos dos pequenos negócios localizados no município de Cuité e cidades vizinhas localizadas na região do curimataú paraibano terão a oportunidade de fazer capacitações e se conectar com outros empreendedores durante a Feira de Negócios e Empreendedorismo da Paraíba (Fenemp).

O evento foi lançado nesta quarta-feira (17) em parceria entre o Governo do Estado, Sebrae/PB e Prefeitura de Cuité.

A Fenemp, que será realizada de 9 a 11 de agosto, no Lago da Feira Livre de Cuité, tem o objetivo de ampliar o pensamento empreendedor dos paraibanos, promovendo educação empreendedora, partilha de experiências, além de novos negócios e parcerias.

O evento contempla, principalmente, os pequenos empresários que participam do programa Empreender PB, do Governo do Estado.

De acordo com o gerente da agência regional do Sebrae/PB em Araruna, Marcílio Santos, os participantes terão a oportunidade de melhorar as suas empresas através das capacitações que serão oferecidas pelo Sebrae durante o evento.

“Serão temas relacionados a aprender a empreender, formalização do MEI, gestão financeira, marketing, licitação e ainda teremos uma palestra com Luciana Balbino, que falará da sua experiência à frente da comunidade Chã de Jardim, em Areia”, acrescentou.

Marcílio Santos lembrou ainda que o evento será uma oportunidade para os empreendedores fazerem networking, parcerias e até mesmo buscar novas ideias e soluções para melhorar suas pequenas empresas.

“Será um evento de suma importância para a região do curimataú paraibano e vai envolver diversas cadeias produtivas, possibilitando a realização de novos negócios e fortalecimento do mercado”, disse o gerente.