João Azevêdo recebe presidente da Mitsui no Brasil

O governador João Azevêdo recebeu, nesta terça-feira (16), em João Pessoa, Tadaharu Shiroyama, presidente da Mitsui no Brasil, acionista da PBGás, juntamente com o Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos, ocasião em que discutiu investimentos na expansão da rede de gás natural no estado.

Durante a reunião, o chefe do Executivo estadual ressaltou o ambiente econômico favorável do estado, com a atração de novos empreendimentos. “A Paraíba tem se destacado pela estabilidade econômica, somos rating A pela Secretaria do Tesouro Nacional, temos grandes avanços na saúde, na educação, na segurança pública, na infraestrutura, no turismo com o Polo Turístico Cabo Branco com 9.500 leitos em construção, e a PBGás é um instrumento de desenvolvimento e queremos continuar investindo no segmento para fomentar ainda mais a geração de emprego e renda e a promoção do desenvolvimento social”, frisou.

O presidente da Mitsui no Brasil, Tadaharu Shiroyama, destacou a disponibilidade da empresa de contribuir com a expansão da rede de gás natural no estado.

“A Paraíba tem muitos potenciais e queremos contribuir com o desenvolvimento da infraestrutura de gás natural e atender áreas industriais, comercias e residenciais. Vamos avançar com o compartilhamento de recursos, porque o estado tem estabilidade e confiança no mercado”, sustentou.

O diretor-presidente da PBGás, Jailson Galvão, evidenciou que a parceria com a Mitsui tem garantido bons resultados para o setor.

“A Mitsui é um investidor de longo prazo com visão estratégica e nós queremos ampliar a rede de gasoduto, com foco no segmento do varejo, estamos chegando ao Porto de Cabedelo e ao grande empreendedimento do Polo Turístico Cabo Branco, contribuindo com o crescimento do estado”, falou.

Também participaram da reunião o secretário da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos, Deusdete Queiroga; o diretor técnico-comercial da PBGás, Fábio Mariz; e o diretor administrativo e financeiro da PBGás, Mário Thiago Romero.

A PBGás é uma empresa de economia mista, sendo o Governo da Paraíba detentor de 58,5% do capital total e a Mitsui Gás e Energia, de 41,5%.

Até 2026, a PBGás deve investir um total de R$ 35 milhões, dos quais R$ 22 milhões em rede de distribuição. Este ano, a empresa deve realizar um investimento total de R$ 12,1 milhões, sendo R$ 7,2 milhões em expansão da rede para o município de Cabedelo, além da rede urbana de João Pessoa, Campina Grande e o Polo Turístico Cabo Branco.

