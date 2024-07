Superintendente do BNB na Paraíba destaca importância de parcerias para o desenvolvimento

Em entrevista à Rádio Caturité FM nesta sexta-feira (12) o novo Superintendente do Banco do Nordeste na Paraíba, Rudrigo Araújo, enfatizou a importância das parcerias institucionais para promover o desenvolvimento econômico e social no estado.

Ele destacou a colaboração com o Sebrae como um exemplo essencial para garantir que o crédito oferecido pelo banco seja efetivo e transformador.

– A gente não consegue fazer desenvolvimento só. A gente depende de um arranjo institucional que esteja muito bem alinhado para que a gente possa coordenar ações. Se o crédito chegar, mas não chegar a capacitação, por exemplo, esse crédito não vai ser efetivo naquilo que ele se propõe. Se o crédito chegar e não chegar a extensão rural, por exemplo, é a mesma coisa. Então como é que a gente está fazendo o trabalho aqui na Paraíba agora? Eu tenho feito uma agenda institucional para fortalecer essas parcerias com instituições como o Sebrae, FIEP. Já tive a oportunidade de me reunir com o governador João Azevêdo para tratar justamente dos projetos e para a gente poder coordenar essas ações para levar desenvolvimento. E o Sebrae é um parceiro importante – afirmou.

Rudrigo destacou a importância de integrar ações de crédito com capacitação e extensão rural para garantir que os recursos financeiros resultem em impactos positivos e duradouros na vida dos beneficiários. A parceria com o Sebrae, que já é reconhecida por sua atuação no apoio a micro e pequenos empresários, é fundamental nesse processo.

