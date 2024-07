Novo superintendente do Banco do Nordeste na Paraíba destaca benefícios do Fnesol

Em entrevista à rádio Caturité FM nesta sexta-feira (12) o novo Superintendente do Banco do Nordeste na Paraíba, Rudrigo Araújo, detalhou os benefícios do programa Fnesol, que financia usinas fotovoltaicas para pessoas físicas e jurídicas.

Ele ressaltou a atratividade e a viabilidade econômica desse programa, além das taxas diferenciadas oferecidas pelo banco.

– Nós temos um programa específico, que a gente chama FNESOL, que a gente financia usinas fotovoltaicas tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. É um programa muito atrativo do ponto de vista de viabilidade, porque normalmente são projetos que se pagam no horizonte de 6 anos e você tem uma expectativa de vida útil dessas instalações de energia só lá de 25 anos. Então, a partir do sexto, mais ou menos, sétimo ano, essa energia acabam ficando de graça para aquele que tomou o crédito e instalou a sua usina. As taxas praticadas são muito atraentes – explicou Rudrigo Araújo.

Ele destacou ainda a competitividade das taxas de juros oferecidas pelo Banco do Nordeste, que são difíceis de encontrar no mercado.

-O Banco do Nordeste trabalha sempre com taxas muito diferenciadas, o que é muito difícil encontrar no mercado taxas semelhantes. Então, no setor empresarial, hoje a gente tem taxas partindo de 7% ao ano. E no setor rural, a gente tem taxas partindo de 6% ao ano, é uma taxa barata. Bastante subsidiada, pelo menos três a quatro pontos abaixo da taxa básica de juros no país – frisou.

