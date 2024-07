Na tarde desta sexta-feira, (12/07), o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba – FIEPB, Cassiano Pascoal Pereira Neto recebeu a visita do superintendente estadual do Banco do Nordeste do Brasil – BNB na Paraíba, Rudrigo Araújo, acompanhado dos gerentes do escritório da superintendência, José Marcus, e do gerente de Agência de Campina Grande, Bruno Cavalcante de Vasconcelos.

Durante o encontro foi tratado sobre as linhas de fomento do Banco para o setor industrial, voltadas para a modernização, ampliação, aumento da capacidade produtiva e também para a construção de novas plantas industriais.

“Temos buscado o apoio de instituições que possam somar na construção de uma indústria mais competitiva e forte. E durante a visita do superintendente estadual do BNB na Paraíba, Rudrigo Araújo, foram apresentadas linhas de crédito, que ajudarão o setor industrial a se modernizar e aumentar a nossa competitividade”, pontuou o presidente da FIEPB, Cassiano Pereira.

O superintendente do BNB, Rudrigo Araújo explicou que atualmente, a indústria é o setor que mais tem recebido fomento do Banco.

“O Banco do Nordeste apoia o setor industrial com todas as linhas de crédito, investimentos em ativos e também créditos para importação e exportação, mas principalmente com o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE, pela competitividade que o torna mais acessível. O setor industrial é um dos segmentos apoiado por nós que dispõe de uma parcela considerável do nosso orçamento anual”, explicou o superintendente estadual do BNB na Paraíba, Rudrigo Araújo.

Rudrigo Araújo, é o primeiro paraibano a assumir a superintendência estadual do BNB, no estado, nos últimos 19 anos. E tem buscado estreitar o relacionamento com instituições do setor produtivo, a exemplo da Federação das Indústrias.

“Tenho dito e repetido que só conseguimos fazer o desenvolvimento em parceria, o BNB não consegue promover o desenvolvimento econômico e social de uma região de maneira isolada, e para que sejamos efetivos nisso, precisamos montar um arranjo institucional, através do qual a gente consiga coordenar ações de desenvolvimento e essa aproximação com a FIEPB, nos proporciona essa oportunidade, e estamos fortalecendo essa parceria no sentido de coordenar as ações para o desenvolvimento do setor industrial”, disse o superintendente do BNB.

*Siga o nosso Instagram @paraiba_online