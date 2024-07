Em entrevista concedida à rádio Caturité FM nesta sexta-feira, 12, o novo superintendente do Banco do Nordeste na Paraíba, Rudrigo Araújo, compartilhou detalhes sobre sua trajetória e destacou a importância de sua atuação no banco. Rudrigo, que ingressou na instituição em 2005, ano da criação da Superintendência Estadual, é o primeiro paraibano a ocupar esse cargo, fato que ele considera um grande privilégio.

O novo superintendente ressaltou a importância do Banco do Nordeste na promoção do desenvolvimento regional, especialmente no apoio aos pequenos produtores rurais e empreendedores.

Ele destacou que a instituição conta atualmente com 20 unidades e 20 agências coordenadas pela Superintendência em João Pessoa, demonstrando a abrangência e a capacidade de atendimento do banco no Estado.

Veja a entrevista em vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline

Inscreva-se no canal do YouTube do ParaibaOnline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online