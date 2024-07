Com o objetivo de reconhecer a qualidade dos atendimentos prestados pelas Salas do Empreendedor aos pequenos negócios, o Selo Sebrae de Referência em Atendimento premiou sete municípios paraibanos com a entrega do selo diamante. A solenidade, que marcou a entrega da premiação aos representantes de cada localidade, aconteceu na noite desta quarta-feira (10), em Brasília. Estiveram presentes no evento o superintendente do Sebrae/PB, Luiz Alberto Amorim, além do diretor técnico da instituição no estado, Lucélio Cartaxo.

A entrega do selo diamante foi direcionada aos municípios de Caaporã, Cabaceiras, Campina Grande, Jacaraú, Lucena, Pitimbu e Queimadas, esse último reconhecido pelo segundo ano consultivo na avaliação feita pelo Sebrae Nacional. Em todo o país, 148 Salas do Empreendedor receberam o selo diamante. Todos os trabalhos foram avaliados considerando o desenvolvimento das ações no ano de 2023.

Conforme a gestora das Salas do Empreendedor e do Selo Sebrae de Referência em Atendimento na Paraíba, Nelijane Ricarte, a iniciativa é um reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelas salas do empreendedor e pela atuação dos agentes de desenvolvimento de cada município.

“Esse selo é importante porque ele faz uma referência e destaca aquelas salas que tiveram todo um trabalho diferenciado para cumprir os critérios de avaliação como boa gestão, planejamento, presença digital, infraestrutura e capilaridade de atendimento. Estes são alguns dos critérios”, explica.

Na última edição, a Paraíba também teve destaque com dois municípios sendo reconhecidos com a concessão do selo diamante pelo Sebrae Nacional. O território estadual conta atualmente com 129 Salas do Empreendedor distribuídas em 127 municípios.

As Salas do Empreendedor são locais de atendimento das Prefeituras Municipais que facilitam os processos de abertura de empresas, regularização e baixa; bem como serviços exclusivos aos Microempreendedores Individuais (MEI).

A metodologia utilizada pelo Sebrae no processo de avaliação busca reconhecer a qualidade dos atendimentos e serviços que são prestados nesses locais e pelos parceiros a empreendedores locais, considerando o incentivo aos pequenos empreendedores em todo o território nacional.

