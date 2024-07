Sebrae abre seleção para bolsistas do Projeto Agente Local de Inovação

O Sebrae/PB está com inscrições abertas para selecionar bolsistas que vão atuar no Projeto Agente Local de Inovação (ALI). Os interessados devem se inscrever, pela internet, até o dia 18 de agosto. Ao todo, estão sendo oferecidas 50 vagas, sendo 10 para contratação imediata e 40 para cadastro de reserva.

O valor das bolsas varia entre R$5 mil e R$6,5 mil, conforme a modalidade, podendo participar pessoas com no mínimo graduação e projeto de extensão, ou pessoas com pós-graduação, mestrado ou doutorado, para atuar como orientador.

Podem participar da seleção pessoas graduadas ou pós-graduadas em Administração, Engenharias, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Tecnologia da Informação, Ciência da Computação, Design, Sistema de Informação e áreas correlatas.

Os cursos precisam ser reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC). Além disso, entre os pré-requisitos é preciso ter experiência como profissional de nível superior de, pelo menos, seis meses em gestão, empreendedorismo, inovação ou pequenos negócios.

O edital completo e as inscrições estão disponíveis no link: https://www.concepcaoconsultoria.com.br/pagina/262/SEBRAEPB-ALI-2024.aspx. Há vagas para atuação estadual e também em municípios atendidos pelo Sebrae/PB, entre os quais estão João Pessoa, Campina Grande, Guarabira e Patos.

De acordo com a analista técnica do Sebrae/PB e responsável pelos bolsista do ALI, Cláudia Pereira, o projeto tem como objetivo promover a inovação nas micro e pequenas empresas por meio da atuação de agentes capacitados.

Ainda segundo ela, os agentes terão como atividade oferecer acompanhamento especializado para essas empresas, auxiliando na implementação de práticas inovadoras, melhoria de processos e aumento da produtividade e da competitividade no mercado.

“Com o apoio dos Agentes Locais de Inovação, as micro e pequenas empresas conseguem desenvolver estratégias mais eficientes, se adaptar às demandas do mercado e alcançar um crescimento sustentável”, acrescentou.

Além de ser importante no auxílio ao desenvolvimento dos pequenos negócios, os participantes do ALI também terão ganhos de experiência profissional.

“O bolsista tem a oportunidade de adquirir experiência prática em auxiliar micro e pequenas empresas a inovarem e se tornarem mais competitivas. Além disso, ele tem acesso a capacitações e trocas de conhecimentos, ampliando seu conhecimento e habilidades”, destacou Cláudia Pereira.