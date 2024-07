Saiba como antecipar o pagamento de empréstimos consignados

No quadro “Minha Aposentadoria” do programa Conexão Caturité, o gerente do INSS em Campina Grande, Marcus Vinícius, participou para esclarecer dúvidas sobre aposentadorias e questões previdenciárias.

Marcus destacou a importância de esclarecer dúvidas dos aposentados e pensionistas, especialmente no que se refere ao sistema do INSS e às suas aposentadorias.

Uma das perguntas dizia respeito a uma mulher que queria saber se é possível antecipar o pagamento de um empréstimo consignado que ela tem para quitar até 2029.

“É muito interessante fazer essa antecipação de pagamento. A aposentada deve procurar a instituição financeira com a qual fez o empréstimo para verificar as condições e o procedimento para realizar a quitação antecipada. Isso pode resultar em redução de juros e facilitar o planejamento financeiro”, explicou Marcus Vinícius.

Ouça o podcast completo e saiba mais.

