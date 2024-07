Manaíra Conection reúne mercado publicitário em João Pessoa

A TV Manaíra, afiliada a RedeTV na Paraíba, e a 103.3FM Manaíra reúnem, na próxima quinta-feira (11), representantes de agências de publicidade, anunciantes e autoridades para apresentar as inovações e oportunidades das emissoras, para o segundo semestre de 2024.

Na ocasião, marcada por um café da manhã, temas como a força do conteúdo local, a potência do mercado consumidor paraibano e a força dos veículos rádio e TV serão abordados por convidados e especialistas, inclusive com representante do Kantar IBOPE.

“Será um momento de confraternização, mas com muito conhecimento e informação técnica, fundamentais para a tomada de decisões assertivas.”, afirma o superintendente do Sistema Opinião, Cacá Marthins, que antecipa:

“Teremos um marco na comunicação da Paraíba, com o lançamento de um novo produto, relevante e voltado a um público qualificado. Terei a alegria de anunciar nosso mais novo reforço, que já está trabalhando na elaboração desse novo programa que vai abrilhantar o nosso horário nobre.”

O evento, “Manaíra Conection” vai reunir os principais players da indústria da mídia paraibana, marcando o novo momento das emissoras, fomentando novos modelos de negócio e parcerias, com a chancela do maior sistema de comunicação do Nordeste.