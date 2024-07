Na última segunda-feira (8), o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEPB), Cassiano Pascoal Pereira Neto, se reuniu com o presidente da Companhia Docas-PB, Ricardo Barbosa.

Durante o encontro, realizado na sede da Federação, em Campina Grande, foram apresentados os avanços e as reformas realizadas pela Companhia Docas, no Porto de Cabedelo, intervenções que irão aumentar a capacidade operacional e possibilitar o alcance de novos mercados, fortalecendo a indústria e o progresso econômico da Paraíba.

Na reunião, o presidente da FIEPB ressaltou que a intenção é inserir a Federação das Indústrias nas articulações que estão sendo feitas pela Companhia Docas com o objetivo de transformar o Porto de Cabedelo numa rota de cabotagem (contêineres) e de cargas diversas.

“Para a FIEPB, é importante acompanhar de perto, essa expansão. Ela significa um aumento na capacidade operacional do porto e simboliza o desenvolvimento econômico do nosso estado”, disse o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba.

