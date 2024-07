Durante o quadro “Consultório Jurídico” do programa Conexão Caturité, o professor e advogado Floriano Junior esclareceu dúvidas sobre o processo de recuperação judicial da 123 Milhas.

Floriano explicou que o processo de recuperação judicial da 123 Milhas está ativo e que uma lista de credores já foi divulgada.

Muitas pessoas têm verificado seus nomes nessa lista e se questionado sobre os próximos passos para receber os valores devidos.

“No site da 123 Milhas, há um link específico para a recuperação judicial, onde é possível acessar a lista de credores e preencher um formulário caso o nome não esteja listado. É importante que os credores apresentem a natureza do crédito, seja uma sentença judicial, nota promissória ou outro documento, para que o administrador judicial possa analisar e incluir o nome na lista de credores”, explicou Floriano.

Ele enfatizou a importância de seguir as orientações fornecidas no site para garantir que todos os credores sejam devidamente reconhecidos e incluídos no processo de recuperação judicial.

Ouça o podcast completo e entenda.

