Na edição do seu quadro semanal na rádio Caturité FM, a advogada e especialista em Direito de Consumo, Glauce Jácome, trouxe orientações valiosas aos consumidores sobre o período de liquidações que segue após as festividades juninas em Campina Grande.

Glauce destacou a importância de o consumidor estar atento às promoções e de adotar uma postura investigativa ao se deparar com os chamativos descontos oferecidos pelos comerciantes.

– É um período em que há um apelo depois do São João, esse chamamento, esse marketing de vendas. As pessoas desconfiam deste termo de liquidação, o que mostra um nível de consciência, mas o chamariz também indica algo que não é aquilo que aparenta. É importante ligar esse alerta para saber se de fato está sendo realizado o desconto, a economia, pois nem sempre o que é anunciado é o que realmente é oferecido. A primeira orientação é nesse sentido. As pessoas que acompanham esse processo e buscam comprar em melhores condições precisam observar o preço e a qualidade do produto ou serviço ofertado – alertou.

Outro ponto importante mencionado por Glauce é a necessidade de verificar se os preços anteriores realmente correspondem aos valores promocionais anunciados. Muitas vezes, o preço promocional pode ser o mesmo ou até superior ao valor regular do produto.

“Acompanhar a evolução dos preços e comparar com outros estabelecimentos pode evitar que o consumidor caia em armadilhas e faça uma compra realmente vantajosa”, enfatizou.

Ouça aqui a explanação completa.

