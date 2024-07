Sebrae oferta oficinas e incentiva empreendedorismo feminino

Um grupo formado por 20 mulheres está sendo contemplado na cidade de São José de Piranhas, no alto sertão paraibano, pelo desenvolvimento de várias oficinas com foco na gestão de negócios.

A ação, que é promovida pelo Sebrae/PB, em parceria com o Senac/PB e Prefeitura Municipal, acontece através do programa “Beleza Empreendedora”, cuja finalidade é estimular o processo de qualificação profissional e incentivar o empreendedorismo feminino no interior do estado.

Com carga horária de 100 horas, o processo de capacitação está dividido na execução de cinco oficinas, sendo todas consideradas como essenciais para o desenvolvimento de uma boa prática de gestão, sendo: MEI e empreendedorismo; atendimento ao cliente; marketing digital e vendas; gestão financeira; e biossegurança.

O início das atividades ocorreu nessa segunda-feira (8) e segue até a sexta-feira (12), com ações no centro administrativo de São José de Piranhas, das 13h às 17h.

De acordo com o gerente da agência regional do Sebrae/PB na cidade de Cajazeiras, Talles Vasconcelos, a ação promovida pela instituição e outros parceiros é uma oportunidade de estimular o surgimento de novos negócios para impulsionar o crescimento da economia regional, assim como empoderar o grupo de mulheres através do empreendedorismo.

“O Sebrae realiza essa ação por acreditar que o empreendedorismo é um instrumento de transformação econômica e social. Com essa iniciativa, as mulheres terão acesso a informações importantes de como abrir e gerir o próprio negócio, além de entender como ocorre o processo de competitividade no mercado”, explicou.

As oficinas, voltadas especificamente para mulheres e beneficiárias de programas sociais, estão inclusas na trilha “Pelos e Sobrancelhas” e envolvem várias ações.

Nesta primeira etapa, a iniciativa tem como objetivo trabalhar o conhecimento sobre gestão, e a partir da próxima semana, o Senac/PB será responsável pela oferta de cursos técnicos com orientações abordando os procedimentos de design de sobrancelhas e depilação.