Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2024 está com inscrições abertas

As empreendedoras paraibanas estão convidadas a participar do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2024.

A novidade desta edição são duas novas categorias, sempre focando no pequeno negócio e na força do empreendedorismo feminino e sua contribuição para o desenvolvimento do país.

No ano passado, foram 100 empresárias inscritas para o evento na Paraíba. As inscrições estão abertas até o dia 30 de julho.

Além de reconhecer o trabalho das empreendedoras, a iniciativa também tem como objetivo inspirar outras mulheres a investir em seus sonhos e acreditar em seu potencial empreendedor.

O prêmio é composto por três etapas: estadual, regional e nacional.

“Histórias de mulheres empreendedoras têm o poder de promover transformação, desenvolvimento e, o mais importante, inspirar outras mulheres a iniciarem suas próprias jornadas”, reforçou a analista técnica Ana Maria Mota, gestora do Prêmio no Sebrae/PB.

As interessadas em participar podem concorrer em cinco categorias: Pequenos Negócios; Produtora Rural; Microempreendedora Individual (MEI); Ciência e Tecnologia; e Negócios Internacionais.

Estas duas últimas categorias são inéditas na premiação e valorizam pequenos negócios com base tecnológica no desenvolvimento de produtos ou processos e empreendedoras que vendam para o mercado internacional, respectivamente.

Mais informações, com o regulamento e o link para inscrições estão disponíveis no site: https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/empreendedorismofeminino/premiomulherdenegocios.

Valorização – Desde 2004, o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios homenageia empreendedoras com capacidade de inovação, visão de futuro, estratégia e gestão empresarial que, com seus negócios, geram impacto social e econômico na região em que estão inseridas.