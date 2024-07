Banco do Nordeste nomeia novo superintendente na Paraíba

O Banco do Nordeste nomeou o funcionário de careira Rudrigo Otávio Andrade Araújo como o novo superintendente da instituição, na Paraíba.

O anúncio ocorreu neste mês de julho e, a partir do segundo semestre do ano, o gestor será responsável pela condução das aplicações dos recursos Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) no estado.

A Paraíba tem previsão de aplicação de R$ 2,45 bilhões do fundo constitucional para 2024.

O superintendente iniciou a segunda-feira, 8, cumprindo agenda administrativa com o governador da Paraíba, João Azevedo.

Em audiência, o novo superintendente se apresentou ao chefe do executivo estadual e reafirmou o compromisso do Banco do Nordeste com as ações de fomento ao desenvolvimento regional.

“Tivemos uma audiência de apresentação ao governador, em que reiteramos o compromisso e a parceria para ações estratégicas, como vem ocorrendo para o Polo Turístico Cabo Branco. Além disso, faz parte da nossa atuação a promoção do desenvolvimento com sustentabilidade e a busca por projetos financiáveis em todos os 223 municípios paraibanos”, ressaltou Rudrigo Araújo.

Paraibano da cidade de Campina Grande, o superintendente é o primeiro gestor nascido no estado a assumir o posto.

Rudrigo Araújo possui graduação em Bacharelado em Administração pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), além de mestrado e doutorado em Recursos Naturais, ambos pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).