Cooperativas da Paraíba movimentam economia do estado

“Cooperativas constroem um futuro melhor para todos”. Este é o slogan do Dia Internacional do Cooperativismo, celebrado neste primeiro sábado de julho (6).

Na Paraíba, o setor já reúne mais de 90 mil cooperados e movimenta um montante superior a R$ 2 bilhões na economia, por ano.

Além de crescimento econômico, estes empreendimentos coletivos promovem o desenvolvimento social das comunidades onde estão inseridos.

Um bom exemplo vem do município de Cabaceiras, no Cariri paraibano, que tem encontrado nas cooperativas uma alternativa de desenvolvimento para a região, conhecida por ter uns menores índices pluviométricos do país.

Estão instaladas na cidade a Cooperativa dos Curtidores e Artesãos em Couro (Arteza), a Cooperativa e Capribovinocultores de Cabaceiras (Capribov) e uma agência da cooperativa de crédito Sicoob Paraíba.

Fundada em 1998, a Arteza agregou valor ao tradicional artesanato em couro, mudando a vida dos moradores do distrito de Ribeira, na zona rural do município.

A região, que viu muitos habitantes migrarem para o Sudeste em busca de trabalho, hoje vive outra realidade.

“Começamos com 28 sócios fundadores. Atualmente, somos 78 cooperados e geramos mais de 400 empregos, direta e indiretamente. Vendemos para todo o Brasil e o mais importante é que hoje, no Distrito de Ribeira, não temos pessoas desempregadas”, relata o presidente da Arteza, Ângelo Macio.

Outro destaque do município é a Capribov, formada por produtores de leite e organizada em 26 municípios do Cariri e Curimataú paraibano.

Na última semana, a cooperativa teve um de seus queijos artesanais de leite de cabra premiados na ExpoQueijo Araxá Internacional Chees Awards, realizado em Araxá (MG) e considerado o maior concurso de queijos certificados da América Latina. Já o Sicoob Paraíba é a única instituição financeira presente em Cabaceiras atualmente, e tem promovido diversas ações sociais na cidade.

O presidente do Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado da Paraíba (OCB/PB), André Pacelli, destaca que outros exemplos como estes existem em vários municípios paraibanos e precisam ter mais reconhecimento.

“Em todas as regiões do estado existem histórias inspiradoras de cooperativas que fazem a diferença na vida das comunidades, gerando empregos, promovendo inclusão social, financeira, investindo em inovação e modelos de produção sustentáveis”, destaca.

OCB/PB celebra 52 anos neste sábado

Em 2024, a celebração do Dia Internacional do Cooperativismo, que acontece sempre no primeiro sábado de julho, coincide com o aniversário de fundação da OCB/PB.

A entidade, que celebra 52 anos de fundação neste sábado (06), possui 93 cooperativas filiadas em todo o estado.

“Nossa missão é representar e defender os interesses das cooperativas, que vêm se consolidando como uma importante força econômica na Paraíba. Temos observado um crescimento significativo no número de cooperados, nos últimos anos, impulsionado principalmente pela expansão das cooperativas de crédito. Mas há também avanços importantes nos ramos agropecuário, de saúde, de infraestrutura, de produção, transporte e outros segmentos”, avalia o presidente do Sistema OCB/PB, André Pacelli.

Atualmente, as cooperativas paraibanas geram mais de 3.500 empregos diretos, além de oferecerem melhores condições de vida e oportunidades para grupos em situação de vulnerabilidade social.