No quadro “Mercado Imobiliário” do programa Conexão Caturité, Érico Feitosa, presidente do Secovi Paraíba, trouxe análises sobre o cenário atual do mercado imobiliário.

Feitosa destacou que estamos em um momento crítico após a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de manter a taxa Selic em 10,75% ao ano, contrariando expectativas de uma queda contínua.

A manutenção da taxa Selic reflete a preocupação do Governo Federal com o comportamento do mercado financeiro.

Esta decisão impacta diretamente os financiamentos imobiliários, uma vez que as taxas de juros são referenciadas pelo Copom.

Oportunidades de compra: Feitosa enfatizou que, mesmo em um cenário de incertezas, toda hora pode ser uma boa hora para comprar um imóvel, desde que o comprador esteja capitalizado, bem assessorado e com um objetivo claro, seja para moradia ou investimento.

