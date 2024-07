Nesta quinta-feira (4), durante o quadro semanal “O Bê-á-Bá da Economia” na rádio Caturité FM, o professor e economista Johnatan Brito destacou os 30 anos do Plano Real, um marco significativo na história econômica do Brasil. Em sua análise, Brito ressaltou o impacto do plano, que foi lançado em 1º de julho de 1994.

– Em 1994, o Brasil vivia um contexto econômico complexo de estagnação associada à alta inflação, e o Plano Real surgiu como uma ação para modificar essa realidade. O real conseguiu controlar a inflação e, em poucos meses, a economia voltou a ter estabilidade. O Plano Real é um marco porque modificou a atividade econômica, tirando o Brasil de uma situação complexa. Foi um divisor de águas e devolveu confiança à economia – destacou Johnatan.

Nos anos que antecederam o lançamento do Plano Real, o Brasil enfrentava uma das piores crises inflacionárias de sua história. A hiperinflação corroía o poder de compra da população, gerando incertezas e instabilidade econômica. Diversas tentativas anteriores de estabilização, como os planos Cruzado, Bresser e Collor, falharam em controlar a inflação de maneira sustentável.

O Plano Real foi implementado em três etapas principais: o Programa de Ação Imediata (PAI), a Unidade Real de Valor (URV) e, finalmente, a introdução do real como nova moeda. A estratégia foi cuidadosamente planejada para desindexar a economia, estabilizar os preços e restabelecer a confiança da população e dos mercados.

Veja a explanação em vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline

Inscreva-se no canal do YouTube do ParaibaOnline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online