Projeto de deputado paraibano garante isenção de tarifa de pedágios

O incentivo ao uso de tecnologias limpas e a ampliação das fontes de energias renováveis estão entre as prioridades do mandato do deputado federal Leonardo Gadelha (Podemos).

O novo projeto apresentado pelo parlamentar na Câmara Federal prevê a isenção das tarifas cobradas para veículos elétricos em pedágios de rodovias federais.

A iniciativa tem o objetivo de diminuir a emissão de poluentes e estimular o uso desse tipo de frota nas estradas brasileiras, defendeu Leonardo.

“Precisamos construir novos estímulos para contribuir com a preservação ambiental e o fomento de novas tecnologias limpas. Apesar do aumento dos carros elétricos em áreas urbanas, esse crescimento não aconteceu nas rodovias. O maior tempo para recarregar as baterias tende a prolongar o tempo de viagem e a isenção de tarifas de pedágios podem ser uma solução para equilibrar essa equação”.

O deputado reforça que o benefício chega também como uma forma de compensar os cidadãos que já utilizam veículos menos poluentes.

“Mesmo com valores mais elevados, os carros com motor elétrico certamente promovem ganhos para a sociedade, tendo em vista que diminuem a emissão de poluentes atmosféricos e os ruídos são muito inferiores aos gerados pelos motores de combustão. Além de promover benefícios ao meio ambiente e incentivar o uso nas rodovias, a isenção das taxas de pedágios é uma forma de reconhecer a contribuição dessas pessoas para redução da emissão de poluentes”.

O PL 2684/2024 foi construído com base nas diretrizes da Política Nacional sobre Mudança do Clima, instituída pela Lei nº 12.187, de 2009.

A iniciativa também está alinhada com o Programa Rota 2030, desenvolvido pelo Congresso Nacional, que foi substituído pelo Programa Mobilidade Verde e Inovação – Programa Mover.