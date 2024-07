No quadro “Minha Aposentadoria” do programa Conexão Caturité, o gerente executivo do INSS em Campina Grande, Marcus Vinícius, respondeu perguntas dos ouvintes sobre aposentadoria.

Uma das perguntas queria saber sobre a aposentadoria para trabalhadores domésticos.

Uma mulher que trabalha como doméstica há 17 anos e tem 51 anos de idade, perguntou com quantos anos poderia se aposentar.

Marcus explicou que, para se aposentar, ela precisará atingir a idade mínima de 62 anos, conforme as novas regras de aposentadoria. Além disso, é necessário ter um mínimo de 15 anos de contribuição, critério que ela já cumpriu.

Ouça o podcast completo e tire suas dúvidas.

