Direito do consumidor: ações de supermercados para prevenir furtos

No quadro “Consultório Jurídico” do programa Conexão Caturité, o advogado e professor Floriano Júnior abordou questões sobre o direito do consumidor.

Muitos supermercados têm adotado medidas como a colocação de produtos caros em prateleiras específicas e a instalação de sistemas antifurto.

Em meio a aumentos frequentes nos preços dos produtos, especialmente em supermercados, Floriano discutiu a legalidade e as implicações dessas práticas.

Essas ações visam prevenir furtos, mas também levantam questões sobre a acessibilidade dos produtos para os consumidores.

Floriano enfatizou que, apesar das medidas de segurança, os consumidores têm o direito de acessar e adquirir produtos sem constrangimento. Ele ressaltou a importância de estar informado sobre os direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente em tempos de alta inflação e medidas restritivas.

