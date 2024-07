Turismo: Sebrae realiza ações para fortalecer economia no brejo

O clima com temperaturas mais baixas durante o inverno e paisagens rurais que oferecem tranquilidade para quem gosta de sair da rotina corrida dos centros urbanos são os atrativos que têm tornado a região do brejo paraibano um espaço para o investimento no turismo.

Prova disto é a realização de eventos temáticos, como as festas juninas, festivais de cultura e a tradicional rota Caminhos do Frio, que está na sua 19ª edição este ano e começou na última segunda-feira (1º).

A iniciativa tem apoio do Sebrae/PB que desenvolve, ao longo de todo o ano, outras ações para impulsionar o turismo na região do brejo. As atividades impactam positivamente nos dois principais setores econômicos que predominam no brejo: o comércio e o serviço.

De acordo com a gerente regional do Sebrae/PB em Guarabira que atende a região, Jacy Viana, são realizados cursos, consultorias, projetos em parceria com outras entidades públicas, como prefeituras e instituições de ensino, entre outras ações.

“O turismo de vivência e experiência no brejo paraibano tem contribuído para o surgimento de novos negócios na região, a exemplo de empresas como pousadas, hotéis, restaurantes, lojas de artesanato, fábrica de chocolate, cafeicultura e floricultura, por exemplo”, detalhou a gerente. Ela ainda reforçou o potencial de desenvolvimento econômico da região para a criação de novos atrativos, como a Rota das Flores, criada em 2023.

Segundo Jacy Viana, ao mesmo tempo que o Sebrae/PB incentiva os agentes públicos e os empreendedores a identificarem novas oportunidades, oferece também apoio para a execução dos projetos, como as consultorias e cursos.

“A consultoria de agentes de roteiros turísticos pelo Sebrae tem contribuído para a criação de novas rotas, integrando esses novos equipamentos e ainda disseminando a cultura do empreendedorismo para que novos negócios possam surgir e, assim, dinamizar ainda mais a economia da região”, reforçou a gerente.

A região do Brejo é oficialmente formada pelos municípios de Areia, Alagoa Grande, Alagoa Nova, Bananeiras, Borborema, Matinhas, São Sebastião de Lagoa de Roça, Serraria e Pilões. Mas as ações do Sebrae/PB em prol do desenvolvimento da região são realizadas ainda nas cidades vizinhas, como Remígio, Guarabira e Solânea.

