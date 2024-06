Indústria que fabrica semicondutores vai se instalar em Campina Grande

A Prefeitura de Campina Grande e a Si&Mex Solutions GmbH, assinaram, nesta sexta-feira, 28, o segundo protocolo de intenção de investimentos, para a instalação de uma filial de indústria multinacional da área de Energia e Semicondutores, na cidade.

A iniciativa, que irá demandar transferência de tecnologia da Alemanha para o Brasil e qualificação especializada, teve articulação do senador Veneziano Vital do Rêgo.

O prefeito Bruno Cunha Lima assinou o documento, durante solenidade que contou com as presenças dos secretários Gustavo Braga (Finanças) e Tâmela Fama (Desenvolvimento Econômico), além do procurador-geral do Município, Aécio Melo; e os representantes da empresa Si&Mex Solutions GmbH, da área de Energia e Tecnologia. A filial da indústria, em Campina Grande, será instalada no Complexo Aluízio Campos.

“Dentre os fatores que fizeram a gente escolher Campina Grande, entre 46 cidades, estão, por exemplo, a vontade política, tanto do prefeito Bruno Cunha Lima, quanto do senador Veneziano Vital.

Sem falar, também, da formação de mão-de-obra qualificada existente aqui e até a viabilidade técnica e de custo operacional”, destacou Valdiney Domingos de Oliveira, fundador e CEO da Si&MEx Solutions GmbH.

A previsão de conclusão do processo de instalação e início da operação da empresa é para meados de 2026. O prefeito Bruno Cunha Lima falou sobre o número de empregos que devem ser gerados na cidade, com a instalação de mais essa empresa.

“Estamos tendo a alegria de assinar esse protocolo de intenção e também definição de área de uma empresa que vai gerar até 1.000 empregos (diretos e indiretos) quando da conclusão desse processo de instalação. Outro ponto importante que isso traz é a possibilidade de aproveitamento bem maior da mão-de-obra em tecnologia, que a gente forma aqui, nas nossas universidades”, comemorou.

A secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, Tâmela Fama, também falou sobre esse momento e destacou o investimento total que deve ser feito pela empresa.

“Serão cerca de R$ 6 bilhões de investimento, que vêm para fortalecer o desenvolvimento econômico da nossa cidade. É um dia histórico, tendo uma empresa de energia limpa, buscando ter um braço seu em Campina Grande que, mais uma vez, mostra seu tamanho como polo tecnológico, industrial e de profissionais qualificados”, destacou.

Representando o senador Veneziano Vital do Rêgo, a sua esposa, Ana Cláudia Vital do Rêgo, foi mais uma a falar sobre o momento.

“É um momento importante, de investimento em energias limpas, reforçando Campina Grande como um polo tecnológico. A atração, claro, partiu muito desse potencial, do fato de exportarmos Tecnologia da Informação, além da agilidade da Prefeitura Municipal e, também, da articulação do senador Veneziano”, afirmou.

