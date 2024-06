O uso do ambiente digital é uma realidade comum para quem atua no universo dos negócios na atualidade ou busca investir na criação de estratégias de conteúdo para ampliar a divulgação de produtos e serviços para impulsionar suas vendas. Pensando neste contexto, o Sebrae/PB está com inscrições abertas para o curso de marketing digital e mídias sociais em Patos, cidade que fica localizada no sertão do estado.

Para efetuar inscrição no curso, os interessados devem acessar o endereço eletrônico https://pb.lojavirtualsebrae.com.br/loja/evento/203324527-curso-marketing-digital-e-midias-sociais. Na plataforma, basta acessar a opção “Quero me inscrever” e depois preencher os dados de identificação pessoal solicitados pela página.

Com carga horária de 15 horas e certificado incluso aos participantes que concluírem o processo de qualificação, o desenvolvimento das atividades irá ocorrer no período de 16 a 19 de julho, nos horários das 18h45 às 22h30, na sala de cursos da agência regional da instituição na cidade. Entre os temas que serão abordados no curso destacam-se: estratégias de marketing digital, gestão de redes sociais, criação de conteúdo e técnicas de engajamento.

De acordo com a gerente regional da instituição em Patos, Anna Stefania, com o crescimento da internet e das mídias sociais, o marketing digital se tornou fundamental para as empresas alcançarem seu público-alvo de maneira eficaz. “O curso de marketing digital não apenas capacita os profissionais para o atual cenário digital, mas também os prepara para um futuro em que a presença online das marcas será ainda mais crucial para o sucesso nos negócios”, explica.

Mais oportunidade

O Sebrae também vai disponibilizar no mês de julho o curso de oratória. O processo de inscrição está liberado e já pode ser acessado pelos interessados por meio do site https://pb.lojavirtualsebrae.com.br/loja/evento/203335260-curso-oratoria. A proposta é trabalhar o aprimoramento de técnicas com foco na comunicação e o desenvolvimento de habilidades para construção de uma oratória dinâmica e segura.

Outras informações podem ser consultadas através do atendimento presencial na agência regional da instituição em Patos ou por meio do contato por telefone (83) 9 9414-8214, disponível também através do aplicativo WhatsApp.

