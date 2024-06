Entender sobre a gestão financeira do negócio é uma das etapas mais importantes para o empreendedor, seja quem está começando ou aqueles mais experientes, mas que desejam melhorar algum processo dentro da empresa ou até mesmo saber onde investir para inovar no seu produto ou serviço. Para auxiliar os empreendedores, além dos cursos e eventos presenciais, o Sebrae disponibiliza ainda capacitações gratuitas para os pequenos empresários.

No site do Sebrae, basta o empreendedor acessar o endereço https://sebrae.com.br/sites/ PortalSebrae/cursosonline e acessar diversos cursos na área de educação e gestão financeira, que estão disponíveis online. Assim, os participantes podem realizar as atividades a qualquer tempo, de qualquer lugar e até mesmo via WhatsApp.

São dezenas de cursos de curta duração, voltados à precificação de produtos, controle de movimentação financeira, renegociação de dívidas, fluxo de caixa, gestão financeira, estratégia de crescimento, entre outros temas. Há ainda cursos para setores específicos, como agronegócio, moda e beleza, e alimentação. “São cursos de curta duração, mas que têm uma importância para que você possa gerir o seu negócio da melhor forma possível. O empreendedor vai ver a sua necessidade para gerir o seu negócio de forma coerente”, destacou a analista técnica do Sebrae/PB, Rosário Brito.

Ela ainda lembrou a importância do empreendedor estar por dentro de toda a movimentação financeira do seu negócio, tanto para perceber necessidades como também oportunidades no mercado. “Todo empreendedor que preza pela saúde financeira do seu negócio tem que estar capacitado. Por isso, nos procure presencialmente ou online e faça os cursos, sejam os presenciais ou os virtuais. Se tiver dúvidas, nos procure através dos nossos canais de atendimento ou nas nossas agencias”, acrescentou a analista.