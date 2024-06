No quadro Consultório Jurídico do programa Conexão Caturité, o advogado e professor Floriano Júnior trouxe esclarecimentos importantes sobre os direitos do consumidor.

Inicialmente, ele abordou a questão do prazo de validade dos garrafões de água mineral.

Ele explicou que, segundo a legislação, esses botijões têm validade de três anos e os fornecedores são obrigados a aceitá-los enquanto dentro desse prazo.

Caso contrário, os consumidores devem acionar o Procon para resolver o problema.

Em seguida, o advogado destacou a obrigatoriedade de exposição de preços em lojas virtuais.

Floriano enfatizou que a prática de informar o preço apenas via mensagens privadas é ilegal, segundo o Código de Defesa do Consumidor. Todos os produtos devem ter seus preços claramente indicados nas postagens, e qualquer infração nesse sentido pode resultar em multas e outras penalidades para os vendedores.

Ouça o podcast completo.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online