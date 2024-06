STJ modifica entendimento sobre ´pejotização´

Os processos de ´pejotização´ – contratação de serviços via pessoa jurídica – passam a ser julgados pela Justiça Comum (e não a Justiça do Trabalho), conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça.

*informações da coluna Aparte, escrita pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quarta-feira, acesse aqui:

Aparte: Inácio Falcão na ´linha de tiro´ (paraibaonline.com.br)

Um lembrete importante: siga nosso instagram agora – @paraiba_online