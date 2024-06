No quadro Mercado Imobiliário do programa Conexão Caturité, o presidente do Secovi Paraíba, Érico Feitosa, falou sobre uma matéria de grande repercussão nacional que trouxe à tona casos de golpes imobiliários no Sudeste do país.

Ele disse que clientes foram lesados por falsos corretores e imobiliárias e, embora esses casos não tenham ocorrido na Paraíba, é fundamental que todos fiquem atentos para evitar cair em armadilhas semelhantes.

Érico reforçou a importância de verificar a regularidade dos profissionais e empresas do setor imobiliário e ensinou o passo a passo.

Ouça o podcast completo e entenda.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online