No quadro “Minha Aposentadoria” do programa Conexão Caturité, Marcus Vinícius, gerente do INSS em Campina Grande, respondeu dúvidas dos ouvintes sobre direitos previdenciários.

Ele destacou a importância de formalizar o vínculo empregatício e citou um exemplo de uma mulher que trabalhou três anos sem carteira assinada.

Marcus explicou que, em situações como essa, é fundamental que o empregador faça todos os recolhimentos e anotações necessárias.

A falta de registro pode prejudicar o trabalhador futuramente, principalmente na hora de requerer benefícios do INSS, como auxílio-doença ou salário-maternidade, que exigem períodos de carência.

Ouça o podcast completo e saiba mais.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online