Giro econômico: destaques deste começo de semana

O problema da Shein com o orgulho chinês, no Brasil, incertezas nas contas públicas levam Bolsa a pior patamar entre os principais países e outros destaques do mercado nesta segunda-feira (17).

**SHEIN, UM EX-CHINESA?**

Executivos da Shein têm um problema nas mãos para resolver antes de conseguirem colocar em prática o plano de realizar um IPO na Bolsa de Londres. É que movimentos da empresa e uma declaração de um executivo irritaram autoridades chinesas, o que poderia atrapalhar a capitalização.

ENTENDA

Famosa pelas roupas baratas, ela precisa de uma aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para prosseguir com a listagem.

ABAFA

A companhia está, segundo o Financial Times, tentando esconder declarações de seu presidente, Donald Tang. Ele teria classificado a Shein como uma “empresa americana”, por seu modelo de negócio e gestão.

Dois colunistas chineses contaram ao jornal inglês Financial Times que a Shein pressionou para que eles não escrevessem sobre o discurso de Tang.

O IPO serviria como uma aprovação do movimento que afasta marcas da identidade cultural chinesa para ter sucesso no Ocidente, analisam autoridades do país, segundo fontes do FT.

CHINESA DE VERDADE?

A Shein foi fundada em 2008 em Nanjing, na China, por Xu Yangtian. Em 2021, ele se mudou com a empresa para Singapura, num movimento replicado por outros grupos e batizado de “Singapore washing”.

GUERRA FRIA 2.0

A Bolsa de Nova York era a primeira opção para o IPO da marca, mas as tensões geopolíticas entre EUA e China jogam contra, e congressistas americanos reagiram à intenção.

Marco Rubio, um republicano crítico à China, enviou uma carta ao governo do Reino Unido na última semana pedindo que se procedesse com cautela ao permitir o IPO.

A Shein é acusada de manter condições precárias para funcionários. Investigações apontam jornadas que chegam a 75 horas semanais.

COMO FUNCIONA UM IPO

Para captar recursos e financiar projetos, empresas podem abrir seu capital, em vez de pegar empréstimos com bancos ou investidores, que têm custo maior.

O patrimônio da empresa é dividido em um número de ações, que receberão um preço com base nas perspectivas do negócio.

Ao comprar os papéis, investidores de todos os tamanhos se tornam sócios.

E A “TAXA DAS BLUSINHAS”?

Aqui no Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou a taxação das compras internacionais de até US$ 50 (cerca de R$ 270). Para virar lei, o projeto ainda precisa ser sancionado pelo presidente Lula (PT).

A nova taxa acrescentará 20% de imposto aos produtos. Entenda quanto será cobrado ao total aqui.

**O IMPACTOS NA BOLSA**

O mercado de ações no Brasil está no sentido contrário do mundo. A Bolsa brasileira teve o pior desempenho entre as principais economias neste ano. Desvalorizou 10,5%, enquanto nos EUA, Europa e Ásia, os mercados estão no azul em 2024.

POR QUÊ?

Os últimos meses tiveram uma série de incertezas sobre o futuro das contas públicas por aqui, com o auge na última semana. Além disso, mudanças na previsão do início do corte de juros nos EUA contribuíram.

Bolsa cai, dólar sobe. O Brasil também viu sua moeda se desvalorizar em 2024. Sim, o dólar subiu em todo o mundo, mas por aqui a alta foi uma das mais expressivas.

O real já acumula baixa de cerca de 9,74% em relação ao dólar em 2024, de R$ 4,85 no fim do ano passado para R$ 5,38 na sexta.

A desvalorização foi registrada após mais uma derrota do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em sua tentativa de tapar o buraco deixado pela manutenção da desoneração. Escrevi sobre isso na edição da última sexta (leia aqui).

Com incertezas em relação às contas e ao tamanho da dívida pública brasileira, os juros de mercado sobem e o impacto negativo se dá em toda a economia.

ENTENDA

O Brasil tem uma dívida alta na comparação com outros emergentes, em razão de déficits recorrentes nas contas. Se o ritmo for de piora, investidores tendem a cobrar mais juros para financiar o país.

As taxas de contratos para dez anos ultrapassaram 12% neste mês — estavam em 10,36% no início do ano.

Para reverter isso, é preciso fechar as contas no azul, o tão falado superávit primário.

O resultado? Juros futuros mais altos esfriam a economia, prejudicam a expansão das empresas, pioram as expectativas para tomada de decisão de investimentos, encarecem o crédito e as ações na Bolsa tendem a cair.

O QUE ESPERAR DA SEMANA

1) O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve dar mais detalhes sobre as opções de ajustes nos gastos.

2) O Senado promete um esforço para tentar compensar a desoneração da folha de pagamento. A casa rejeitou a MP do governo Lula que restringia o uso de créditos tributários do PIS/Cofins.

3) O Comitê de Política Monetária do Banco Central reúne-se na quarta (19) para definir a taxa Selic. Economistas esperam uma manutenção dos juros básicos do país em 10,50% ao ano, o que encerraria o ciclo de cortes que começou em 2023.

**INSTAGRAM + IA**

A Meta começou a utilizar as postagens abertas de usuários do Facebook e do Instagram para treinar seus modelos de inteligência artificial. Isso quer dizer que o que você publica alimentará a nova ferramenta da empresa, batizada de Meta AI.

POR QUE IMPORTA

No tabuleiro do setor, a Meta segue atrás da OpenAI (cuja principal acionista é a Microsoft) e do Google, mas faz barulho no noticiário.

Mark Zuckerberg tem se diferenciado dos rivais ao defender e aplicar em suas ferramentas o uso de código aberto.

Isso possibilita que programadores independentes usem o sistema da Meta para criar seus próprios chatbots, por exemplo —os robôs de conversação como o ChatGPT.

NÃO QUERO!

O usuário pode retirar seu perfil da lista dos perfis que serão minerados pela Meta. Isso é o chamado “opt-out”. REGULAÇÃO AVANÇA…

A Meta, e outras big techs do setor, começam a encontrar barreiras legais conforme a inteligência artificial passa por regulações. Os usuários da Europa, por exemplo, seguirão sem ter seus dados coletados. Eles também não terão acesso aos novos recursos nas redes sociais.

…E O LOBBY TAMBÉM

As empresas investiram em lobistas para defender seus interesses frente à regulação, informa o Financial Times. A Meta gastou US$ 7,6 milhões (cerca de R$ 40,8 mi) em “interações” com o governo no primeiro trimestre de 2024, mais do que o Google, com US$ 3,1 milhões (R$ 16,6 milhões), e OpenAI, US$ 340 mil (R$ 1,82 milhão).

E no Brasil? O Senado brasileiro discute um projeto de lei para regular o funcionamento da inteligência artificial no país, medida já defendida por ministros do STF (Supremo Tribunal Federal). Um dos pontos do projeto prevê classificações para os riscos de cada sistema.

**STARTUP DA SEMANA: LOGSHARE**

Fundada em 2022, a Logshare usa tecnologia para conectar empresas de frete e produtores de forma mais eficiente. Entre seus clientes estão Unilever, Pepsico, Coca-Cola, Mondelēz, BRF, Leroy Merlin.

QUE PROBLEMA RESOLVE

Permite que empresas de frete ocupem rotas que ficavam ociosas, como a volta de um determinado destino, evitando o desperdício de espaço e de tempo.

↳ Hoje, 38% dos caminhões em serviço circulam vazios no Brasil sem carga, segundo a empresa.

EM NÚMEROS

Foram captados R$ 12 milhões em rodada “seed”.

QUEM INVESTIU

Os fundos ONEVC, Niu Ventures e FJ Labs com a participação de Seedstars, Valutia, Silence, Rally Cap e Oxygea, que administra US$ 150 milhões em investimentos em startups com foco em sustentabilidade.

POR QUE É DESTAQUE

A empresa não usa apenas um sistema para encaixar oferta e demanda, mas algoritmos avançados que ajustam os trajetos, simplificando operações de frete. Conforme mais clientes entram no sistema de rede integrada, novas opções de rotas e preços são oferecidas.

**O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER**

INDÚSTRIA

Produtividade trava crescimento, e nível brasileiro é 1/4 do americano. Especialistas veem situação ‘trágica’; com queda da população ativa, país tende a empobrecer.

PLANO REAL, 30

Renda fixa rendeu dez vezes mais que o IPCA nos 30 anos do Real. CDI também supera poupança, Ibovespa e dólar nas últimas três décadas.

PETROBRAS

Ministro de Minas e Energia estreita proximidade com Lula e já incomoda esquerda e direita. Aliado de Pacheco, Kassab e Alcolumbre, Alexandre Silveira ampliou projeção após derrubar presidente da Petrobras.

ECONOMIA

Conceito de gastar mais para economizar, o spaving, pode levar ao endividamento. Expressão americana fala sobre promoções que despertam gatilho no consumidor de levar vantagem.

*Victor Sena/Folhapress

