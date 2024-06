Aparte: muito em breve o Pix será enviado por aproximação

O jornal Folha de São Paulo noticiou que o Banco Central já toma as providências para liberar em breve o pagamento por Pix via aproximação do celular.

Atualmente existem 740 milhões de chaves Pix ativas e 201,6 milhões de operações em um único dia.

São 150 milhões de brasileiros e 14,5 milhões de empresas que utilizam o meio de pagamento instantâneo.

Notas repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

