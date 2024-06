O presidente da Agência Municipal de Desenvolvimento (Amde), Emerson Cabral, participou de um evento do Sebrae na capital federal nesta terça-feira, 11, onde teve a oportunidade de conversar com o prefeito de Recife, João Campos.

O encontro ocorreu durante a programação do XII Prêmio Prefeitura Empreendedora, que reconhece e valoriza as iniciativas inovadoras, protagonizadas por governos municipais.

Emerson Cabral destacou a importância do networking e do fortalecimento das relações com o estado vizinho durante o evento.

“Estamos aqui em Brasília participando desse evento e tive a oportunidade de conversar com várias lideranças políticas, a exemplo do prefeito de Recife, João Campos. Conversamos sobre empreendedorismo, sobre o que tem dado certo”, afirmou.

O presidente da Amde ressaltou que esses encontros são fundamentais para o compartilhamento de ideias e projetos exitosos.

“É a partir desses encontros, dessas conversas, que a gente compartilha nossas ideias e também considera algum projeto que tem dado certo por esse Brasil. Acredito que quando algo dá certo, a gente pega o projeto e coloca em prática, como também ajudamos dizendo o que tem dado certo na nossa cidade. Foi um momento muito importante e uma conversa positiva”, disse.

O evento do Sebrae é conhecido por reconhecer e valorizar o trabalho das prefeituras que acreditam no potencial do empreendedorismo para promover o desenvolvimento local. A participação de lideranças municipais, como Emerson Cabral, reforça a importância da troca de experiências e do fortalecimento das parcerias entre as cidades brasileiras.