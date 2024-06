O presidente da Agência Municipal de Desenvolvimento (Amde), Emerson Cabral (foto), acompanhado pela equipe da Sala do Empreendedor de Campina Grande, embarcou para Brasília na madrugada desta terça-feira, 11, para participar da etapa nacional do XII Prêmio Prefeitura Empreendedora, promovido pelo Sebrae.

“Estamos indo a Brasília em busca desses prêmios, nossa cidade merece. Nossa equipe se empenhou bastante para que pudéssemos concorrer e temos grandes chances de ganhar. A sensação é de positividade, pois nosso trabalho já foi reconhecido na etapa estadual e agora queremos que seja reconhecido nacionalmente. Independente do resultado, já somos vitoriosos. Esse momento nos faz acreditar que estamos no caminho certo. Vamos continuar empenhados em melhorar ainda mais nossos serviços para todos os campinenses”, destacou Emerson Cabral.

Campina Grande concorre em duas categorias. A primeira é “Sala do Empreendedor”, que premia projetos de instalação e aprimoramento de espaços físicos ou virtuais de atendimento aos pequenos negócios, considerando também experiências inovadoras de unificação de serviços e parcerias firmadas.

A segunda categoria é “Turismo & Identidade Territorial”, com o projeto “O Maior São João do Mundo”. Nesta categoria, são avaliadas ações que incentivem o turismo de forma sustentável e responsável, além de fortalecer a identidade local e contribuir para o desenvolvimento comunitário.

Os projetos de Campina Grande se destacaram na etapa estadual do Prêmio Prefeitura Empreendedora, conquistando a vitória no dia 18 de abril, e agora competem com outros projetos de todo o Brasil na etapa nacional.

A cerimônia de premiação acontecerá na tarde de hoje, 11 de junho, no Unique Palace, em Brasília.