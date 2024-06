No quadro Minha Aposentadoria do programa Conexão Caturité, o gerente do INSS em Campina Grande, Marcus Vinícius, esclareceu dúvidas sobre aposentadoria e benefícios previdenciários.

Marcus destacou a importância de compreender corretamente as obrigações de contribuição ao INSS, especialmente para os contribuintes autônomos.

Ele explicou que, ao contrário do que algumas informações na internet podem sugerir, não é permitido contribuir ao INSS apenas algumas vezes ao ano.

Todos os segurados, incluindo autônomos e contribuintes individuais, têm a obrigação legal de recolher suas contribuições mensalmente. A ideia de que se pode contribuir apenas quatro vezes ao ano não se aplica e pode prejudicar a futura aposentadoria do segurado.

Ouça o podcast completo e entenda.