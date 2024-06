Nesta terça-feira, 11, em seu quadro semanal “Direito do Consumidor” na Rádio Caturité FM, a advogada e especialista em direito do consumo Glauce Jácome abordou os direitos dos consumidores no Dia dos Namorados.

Com a proximidade da data, muitos consumidores se preparam para presentear seus parceiros com cestas de café da manhã, flores, perfumes e outros itens que se tornaram símbolos dessa celebração. No entanto, Glauce ressalta a importância de estar atento às práticas de consumo nesta época do ano.

– As relações de afeto também se transformaram em relações de consumo e de mercado, e alguns itens são especialmente vendidos nesse dia, como cestas de café, flores, perfumaria, que são símbolos do Dia dos Namorados. Embora seja uma data romântica e envolva afeto e carinho, há a relação da compra, do contrato – destacou a advogada.

Para garantir que o consumidor não enfrente problemas, Glauce enfatiza a importância de estar bem informado sobre as ofertas e de guardar provas das condições apresentadas. “É importante ficar atento às informações das ofertas. Guardar prints e panfletos”, orientou. Ela lembrou que os fornecedores têm a obrigação de disponibilizar todas as informações corretas e claras sobre os produtos e serviços oferecidos.

Outro ponto crucial mencionado por Glauce é a ação a ser tomada caso o consumidor não receba o produto ou serviço conforme contratado.

– O fornecedor também precisa colocar todas as informações corretas para o consumidor e este, caso não tenha recebido o produto ou serviço contratado, deve buscar os órgãos de defesa do consumidor – aconselhou.