Sebrae promove workshop para empreendedores de alimentação

O Sebrae/PB, em parceria com a consultoria Proattiva, promove nesta terça-feira (11), em Campina Grande, o workshop “Lucro na Mesa”. Voltado para empreendedores de pequenos negócios que atuam no segmento de alimentação, o workshop será realizado das 13h às 18h, na agência regional do Sebrae em Campina Grande.

As inscrições ainda estão disponíveis e devem ser feitas no site do Sebrae, por meio do endereço https://pb.lojavirtualsebrae.com.br/loja/evento/203264384-workshop-lucro-na-mesa.

De acordo com a programação, cinco especialistas no mercado de alimentação vão conversar com os empreendedores, destacando as tendências e os desafios para o segmento.

Entre os temas que serão abordados, estão: “Estratégias para planejamento e construção de cardápio”, “Como bater recorde de faturamento no delivery através do tráfego pago” e “Impacto da gestão de alimentos na lucratividade”.

Conforme explica a analista técnica do Sebrae/PB, Heloísa Diniz, a proposta da capacitação é incentivar a gestão eficiente para os microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) que atuam no segmento de alimentação, como restaurantes, bares e lanchonetes.

“O workshop abordará, também, a importância do setor de alimentação no contexto empresarial, destacando conteúdos voltados para a gestão financeira e contábil aplicada a esse segmento. Além disso, a capacitação também vai trazer dicas às empresas participantes para o momento de selecionar pessoas que tenham perfil para trabalhar nessa área”, explicou a analista do Sebrae.

Serviço:

Workshop Lucro na Mesa

Data: 11/06 (terça-feira)

Horário: 13h às 18h

Local: Sebrae Campina Grande

Inscrições: https://pb.lojavirtualsebrae.com.br/loja/evento/203264384-workshop-lucro-na-mesa