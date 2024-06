Prefeito destaca parcerias com o Estado para fortalecer o setor produtivo na Capital

O prefeito Cícero Lucena defendeu a participação e união do poder público, junto as entidades parceiras, para fortalecer o setor produtivo em João Pessoa durante posse da nova presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da Paraíba (Abrasel-PB), Thamara Cavalcanti.

A solenidade aconteceu nesta segunda-feira (10), no Sky Lounge, no Altiplano, com a presença de diversos representantes do segmento gastronômico e do turismo.

Cícero Lucena discursou ressaltando que Prefeitura e Governo do Estado já desenvolvem parcerias que garantem o fortalecimento do setor produtivo, seja na melhoria da infraestrutura da mobilidade urbana como a criação da Orla Sul nas praias de Gramame e do Sol, além da construção de parques e ações de divulgação da Capital para fora da Paraíba.

O prefeito ainda disse que a gestão municipal se coloca à disposição para colaborar com a Abrasel-PB.

“Não vamos apenas comemorar, vamos comemorar e agir para garantir a permanência e a qualidade do turismo da cidade de João Pessoa, porque só assim teremos um crescimento sustentável, um crescimento que possa nos dar a garantia de cada vez mais João Pessoa ocupar uma posição de destaque no nosso país. É missão de todos, principalmente essa sinergia que deva ocorrer com setor produtivo para que juntos a gente possa construir a cidade que desejamos, com a qualidade de vida”, destacou o prefeito.

Thamara Cavalcanti disse que assume a Abrasel-PB com o objetivo de fomentar a cultura paraibana e motivar o mercado de alimentação fora do lar durante o período junino.

Esta iniciativa promete valorizar as tradições locais e impulsionar o turismo gastronômico.

“E assumimos, diante de todos, o compromisso de ser entusiastas, pois a palavra entusiasta significa ter Deus entre si. São muitas tarefas que já assumimos, mas temos a certeza de que nossa gestão será pautada pela busca incansável do crescimento no nosso setor”, enfatizou.

Representando o Governo da Paraíba, Delano Tavares, secretário executivo de Turismo, também ressaltou a importância das parcerias para o desenvolvimento dos serviços na Capital e o investimento que está sendo feito para impulsionar o setor.

“O governo está construindo o Polo Cabo Branco, que terá 11 mil novos leitos na cidade de João Pessoa. São cinco resorts em obra, onde nós teremos um novo cenário no turismo e aí, com certeza, beneficiará o setor de alimentação”, afirmou.