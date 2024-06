NEon encerra 2ª edição como o maior evento de inovação do Nordeste

Após dois dias de uma completa imersão em temas relacionados ao empreendedorismo, sustentabilidade e inovação, terminou na noite desta sexta-feira (7) a segunda edição do Nordeste On (NEon), maior evento desta natureza em toda a região.

Promovido pelo Sebrae/PB e Governo do Estado, o evento fomentou a geração de negócios, a capacitação e o networking em uma grande estrutura montada no Centro de Convenções de João Pessoa.

De acordo com os organizadores, foram entregues mais de 100 horas de conteúdo, incluindo a participação de palestrantes nacionais e internacionais. Um deles, que encerrou a última noite de programação do NEon, foi o ator e diretor Lázaro Ramos.

Com o tema “Não existe fracasso nem sucesso que seja eterno”, Lázaro lembrou que vidas e carreiras contabilizam mais fracassos do que acertos, ressaltando a importância do aprendizado em ambas as circunstâncias.

“Eu vim falar sobre carreiras e sobre a minha trajetória, mas também sobre empreendedorismo e sustentabilidade. Acho muito importante tornar esse tipo de informação acessível a todos, especialmente nesse evento, onde as pessoas estão vindo aqui planejando seu futuro e seus sonhos. É um momento de compartilhar e eu estou muito honrado de estar aqui, de ajudar quem está construindo seus negócios”, enfatizou o ator.

Além de Lázaro Ramos, também passaram pelos 10 palcos do Nordeste On grandes nomes do mercado, como Diego Ribas, ex-jogador do Flamengo; Silvio Meira, professor e empresário; Petrúcio Ferreira, campeão mundial paralímpico; e Rony Meisler, cofundador da marca Reserva e CEO do grupo Arezzo.

Também fizeram parte da programação do evento 250 startups expositoras de todo o Brasil, as rodadas de negócios e de investimentos e as mentorias para empresários e potenciais empreendedores. Além disso, o NEon também contou com espaços destinados à economia criativa e ao agronegócio, ações relacionadas com a educação empreendedora, o turismo e ainda as políticas públicas de fomento à inovação.

Encerrada a programação do NEon, o presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae/PB, Mário Borba, pontuou que o evento consolida a Paraíba e seu ecossistema como um importante polo de inovação no Brasil.

“Foi um grande evento. O NEon deixou de ser uma programação regional do Nordeste para se tornar um evento de porte nacional. Tivemos pessoas do Brasil todo recebendo novos conhecimentos sobre pesquisa, inovação e ciência. Sem isso, hoje não há condições de sobrevivência no mercado”, explicou o presidente.

O Nordeste continua ON – Após a primeira edição do Nordeste On, realizada no Maranhão em 2023, e da edição promovida este ano pela Paraíba, o próximo estado a sediar o evento será Alagoas. A proposta é que o NEon percorra todos os estados da região, contribuindo para fomentar e desenvolver a inovação no Nordeste, tornando-o uma referência para o Brasil.