Como o setor agropecuário, especialmente os pequenos negócios, podem se tornar mais inovadores e sustentáveis no mercado? Essa é a pergunta que tem norteado todas as atividades do Agro On, espaço criado com exclusividade para esse setor na programação do Nordeste On (NEon), evento realizado no Centro de Convenções de João Pessoa nestas quinta (6) e sexta-feira (7).

Promovido pelo Sebrae/PB e Governo do Estado, o evento tem como pilares o empreendedorismo, a inovação e a sustentabilidade, temas que também estão em alta no universo agropecuário.

Conforme ressalta o presidente do Sistema Faepa/Senar-PB, Mário Borba, que também preside o Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae/PB, é fundamental que os produtores e empreendedores rurais adquiram novos conhecimentos para se manterem competitivos no mercado.

“O NEon é um momento para aquisição de conhecimentos. Eu costumo dizer por onde passo que o produtor pode queimar o cabo da foice e da enxada. Ou ele se atualiza e usa a tecnologia ou ele está fora desse contexto. Nos próximos anos, muitas atividades vão deixar de existir. Então, é fundamental o uso da tecnologia, e é para isso que esse evento está sendo realizado”, destacou Mário Borba.

Além da inovação e do uso da tecnologia na agropecuária, os painéis e palestras do espaço Agro On também abordaram temas como “Criatividade no turismo rural”, “Sustentabilidade e resiliência no campo”, “Mulheres que empreendem no agronegócio” e “Como gerenciar dados no campo”.

Vem para o NEon – A programação geral do Nordeste On segue acontecendo no Centro de Convenções até a noite desta sexta-feira. Para mais informações, acesse o site https://nordesteon.com/.