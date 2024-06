Com a chegada do Maior São João do Mundo, a Energisa Borborema alerta para o aumento do consumo de energia na cidade durante o período festivo.

Segundo o gerente de operações da empresa, Renan Meneses, o aumento em relação ao consumo normal é normal por causa da quantidade de pessoas que passam pela cidade.

– O consumo aumenta porque muitas pessoas de fora vêm pra cá. Apesar de ser um período mais frio, a cidade tem muitos visitantes tanto de turistas nos hotéis como das pessoas que são recebidas em casa nesse período junino – justificou Meneses em entrevista à Rádio Caturité FM, nesta sexta-feira, 07 de junho.

Ele também lembrou que as pessoas precisam tomar cuidado e evitar conectar vários aparelhos em um mesmo ponto de energia, bem como para evitar choques e acidentes.

– A recomendação é ter esse cuidado de não usar vários eletrodomésticos no mesmo ponto de tomada. Infelizmente temos vários casos de choques elétricos. A pessoa que está em casa, que não tem conhecimento sobre a carga que o disjuntor suporta, precisa distribuir melhor os seus pontos de energia para não sobrecarregar as tomadas – pontuou.