Sebrae: NEon terá caravanas de vários estados e regiões do país

O maior evento de empreendedorismo, inovação e sustentabilidade da região, Nordeste On (NEon), que vai ser realizado nos dias 6 e 7 de junho, no Centro de Convenções, em João Pessoa, vai contar com a participação de caravanas de pelo menos 15 estados de diferentes regiões do país, mais o Distrito Federal.

Promovida pelo Sebrae/PB e Governo do Estado, a programação vai oferecer ao público mais de 100 horas de conteúdo com palestrantes nacionais e internacionais, entre outros atrativos que estarão distribuídos em uma área de 30 mil metros quadrados.

Os estados que terão representantes no evento com o envio de caravanas são: Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, São Paulo e Sergipe, além do Distrito Federal.

Ao desembarcar na Paraíba, o público terá a oportunidade de viver uma experiência inversiva voltada à inovação, a partir do acesso em espaços com exposição de startups, mentorias, rodadas de negócios, exposição de robótica e apresentação de produtos e serviços.

Com o compromisso de promover o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios e a inovação no ambiente do empreendedorismo, o Sebrae também vai garantir a participação de caravanas de todas as regiões da Paraíba. O trabalho de mobilização é feito através das agências regionais da instituição em cada área do território estadual.

Conforme a analista técnica do Sebrae/PB e gestora do projeto NEon, Rafaella Catão, o evento será um espaço estratégico para conectar investidores, empreendedores e profissionais de diversas áreas em um mesmo ambiente. Segundo ela, a presença das caravanas enriquece ainda mais o networking entre os participantes.

“A presença de pessoas vindas de outros estados e regiões do país garante que o evento não seja apenas regional, mas nacional também. Isso enriquece ainda mais a programação com uma diversidade de ideias, culturas e perspectivas, tornando-o mais inclusivo e representativo das várias realidades brasileiras”, enfatizou.

Ao todo, serão 10 palcos espalhados por todo o evento. Nesses locais, a programação será reservada para realização de palestras e apresentação de painéis temáticos, gerando não somente networking entre os participantes, assim como a oportunidade de negócios e investimentos.

O NEon contará ainda com o espaço de economia criativa, que será dedicado a participação de empresas de vários segmentos, além de uma ampla programação cultural que contará com a participação da cantora paraibana Elba Ramalho.

Inscrições

Para realizar inscrição e garantir vaga no NEon, os interessados devem acessar o endereço eletrônico https://nordesteon.com. Na mesma página, também é possível conferir os detalhes como horários e espaços de cada atividade programada ao longo dos dois dias de evento.