NEon: missões técnicas dão início ao evento em Campina Grande

O Nordeste On (NEon), maior evento de inovação e empreendedorismo da região, será oficialmente aberto na manhã desta quinta-feira (6), em Campina Grande, mas já começou a movimentar todo o ecossistema de inovação da Paraíba antes mesmo de seu início.

Com a proposta de apresentar o potencial do estado e já envolver parte do público do evento em uma experiência imersiva nesse ecossistema, o Sebrae/PB realizou, nesta terça-feira (4), uma missão técnica com 350 participantes, do Distrito Federal e de outros 15 estados brasileiros.

Eles visitaram ao longo do dia, em Campina Grande, oito instituições públicas e privadas para conhecer experiências exitosas do universo da inovação.

Entre os locais visitados, estão a Fundação Parque Tecnológico da Paraíba, Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Instituto Nacional do Semiárido (INSA), Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), Unifacisa e o Centro de Inovação e Tecnologia Telmo Araújo (Citta).

Ao dar as boas-vindas aos participantes da missão técnica, o superintendente do Sebrae/PB, Luiz Alberto Amorim, destacou que a programação incentiva a criação de novas conexões e oportunidades de negócios.

“São pessoas de outros estados que vem conhecer o ecossistema local. Isso oportuniza a troca de experiências, ou seja, de você entender o que os visitantes fazem e de eles conhecerem o que nós fazemos. Então, é uma troca muito interessante, fazendo uma grande soma, para que ocorra uma troca ainda maior durante a programação do NEon, no Centro de Convenções”, explicou Luiz Alberto.

Por sua vez, o empresário e membro do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae/PB, Alexandre Moura, enfatizou que o NEon, incluindo a programação de visitas técnicas, é uma oportunidade valiosa para quem deseja captar investimentos para uma startup ou modelo de negócio inovador. Ele também destacou o potencial inovador de Campina Grande e as oportunidades oferecidas pelo município.

“Campina Grande, ao longo do tempo, vem se consolidando como um polo de inovação reconhecido nacional e internacionalmente. Além disso, nós temos hoje outros quatro ecossistemas sendo trabalhados no estado, com a participação do Sebrae. Isso não é uma ação isolada, mas sim um processo, que está fazendo as coisas acontecerem quando o assunto é inovação na Paraíba”, afirmou o conselheiro.

Outra instituição visitada durante a missão técnica desta terça-feira foi a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiep). Na ocasião, o presidente da Fiep, Cassiano Pascoal, que também integra o CDE do Sebrae, destacou a importância da inovação para a economia e o desenvolvimento tecnológico do país.

“O Brasil e a Paraíba precisam desse grande instrumento de inovação que são vocês, empreendedores. Aproveitem o NEon e tudo aquilo que o evento vai oferecer nos próximos dois dias no universo da inovação e do empreendedorismo”, acrescentou o presidente.

O Brasil está no NEon – A missão técnica promovida nesta terça-feira pelo Sebrae/PB contou com a participação de empreendedores, investidores e gestores públicos do Distrito Federal e dos seguintes estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, São Paulo e Sergipe. Nesta quarta-feira (5), o grupo segue para João Pessoa, onde os participantes também conhecerão outras experiências bem-sucedidas no universo da inovação.

Faça parte do NEon – Com foco em inovação, empreendedorismo e sustentabilidade, o Nordeste On, que está em sua segunda edição, traz à Paraíba grandes nomes do mercado, como Lázaro Ramos, Diego Ribas, Silvio Meira e Gil Giardelli, além da participação de grandes empresas, como Boticário, Claro, Ambev, 3Corações e Faber-Castell.

A programação completa você confere no site https://nordesteon.com/, onde também estão disponíveis as inscrições para o público em geral. A promoção do evento é do Sebrae e do Governo da Paraíba.