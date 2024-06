Silvio Meira traz para o NEon debate sobre IA e sustentabilidade

Como a inteligência artificial pode ser um diferencial competitivo e sustentável para uma empresa? Além de complexa, essa é uma pergunta com múltiplas respostas, que serão amplamente discutidas pelo professor, empresário e cientista Silvio Meira durante a programação do Nordeste On (NEon), em João Pessoa.

Promovido pelo Sebrae/PB e Governo do Estado, o maior evento de inovação e empreendedorismo da região vai ocorrer nos dias 6 e 7 de junho, no Centro de Convenções.

Ao todo, serão 10 palcos espalhados por todo o evento, proporcionando capacitação, networking e geração de negócios para os participantes.

Entre esses espaços, está a Arena Pôr do Sol do Jacaré, onde será realizada a palestra de Silvio Meira, no dia 6 de junho, às 15h.

Formado em engenharia eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), Silvio também é mestre em informática pela UFPE e PhD em computação pela britânica University of Kent at Canterbury.

Durante a palestra desta quinta-feira, ele vai destacar quais são os principais desafios e oportunidades que estão relacionados com a ascensão da inteligência artificial e como ela pode ser utilizada pelos empreendedores para inovar e se destacar no mercado.

Para isso, Meira vai compartilhar com o público a experiência de sua plataforma colaborativa de marketing, uma das primeiras do Brasil que é acelerada por inteligência artificial.

Além disso, Silvio Meira, que é um dos fundadores do Porto Digital do Recife, e apontado como um dos principais líderes em tecnologia do Brasil, também vai compartilhar com o público suas experiências sobre sociedade da inovação, criatividade, motivação e educação tecnológica.

De acordo com a analista técnica do Sebrae/PB, Éricka Vasconcelos, além de Meira, a Arena Pôr do Sol do Jacaré também vai contar com a participação de outros grandes nomes do empreendedorismo.

Entre eles, segundo a analista, estão Carlos Ferreirinha, da MCF Consultoria; Monnaliza Medeiros, da Dealist; o professor Gil Giardelli; Diego Ribas, ex-jogador do Flamengo; além da apresentação de cases de sucesso de inovação e investimentos, como o Grupo Boticário. Para participar dessas e de outras atividades do NEon, os interessados devem efetuar inscrição no evento por meio do site https://nordesteon.com/.

No endereço, também estão disponíveis todas as informações sobre a programação, que ainda vai contar com apresentações culturais, rodadas de negócios, espaço para robótica, exposição de economia criativa e diversas outras atividades, com foco em empreendedorismo, inovação e sustentabilidade.