Preço do gás de cozinha vai aumentar novamente na Paraíba

A partir desta terça-feira (4), os consumidores da Paraíba vão sentir um novo impacto no bolso com o aumento de R$ 5 no preço do gás de cozinha, conforme anunciado pelo Sindicato dos Revendedores de Gás GLP da Paraíba (Sinregás).

Esse reajuste de aproximadamente 5% nos preços, elevando o valor do botijão de 13 kg, tem como objetivo principal a recomposição dos custos enfrentados pelas empresas do setor.

Com o novo reajuste, o preço do botijão de gás de 13 kg deve ficar em torno de R$ 110,00 para compras à vista e R$ 115,00 para compras a prazo.

O Sinregás justifica o aumento não apenas pela necessidade de adequar os custos operacionais das empresas, mas também pelo impacto de disputas judiciais coletivas envolvendo as revendedoras de gás, as quais tiveram decisões aplicadas no mês de março.

Este é o segundo reajuste no preço do gás de cozinha em 2024. O primeiro ocorreu em janeiro, quando houve um aumento de R$ 3, justificado pelo retorno da cobrança integral do PIS/Cofins.

Agora, o novo aumento visa cobrir tanto os custos operacionais quanto as despesas judiciais que surgiram recentemente.

A expectativa é que o reajuste não seja o último do ano, considerando as oscilações nos custos de produção e distribuição do gás.

*com informações do g1 pb