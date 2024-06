A sustentabilidade estará espalhada pelas arenas do Nordeste On (NEon), maior encontro de empreendedorismo e inovação da região, que será realizado em João Pessoa, nos dias 6 e 7 de junho, pelo Sebrae/PB e Governo do Estado. O público presente vai poder participar de experiências com ferramentas e recursos de inteligência artificial voltados à redução de caborno e de outros recursos naturais, além de conferir palestras ligadas às práticas de Governança Social e Ambiental (ESG).

Durante os dois dias de evento, haverá ações voltadas aos cuidados ambientais de resíduos sólidos, com uma central para separação dos materiais, utilização de ecocopos confeccionados de materiais sustentáveis, game com interações, distribuição de mudas de árvores e muito mais.

“Todos os resíduos gerados pelo evento passarão por coleta seletiva e destinação correta para reciclagem por cooperativa de catadores de resíduos no município de Santa Rita. Haverá também a compensação de carbono e doação de mais de 10 mil mudas, além do plantio de outras 10 mil”, explicou a gerente da Unidade de Gestão Estratégica e Monitoramento do Sebrae/PB, Ivani Costa.

As práticas adotadas no NEon atendem às recomendações da Organização das Nações Unidas relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A gerente Ivani Costa adiantou ainda outras ações em prol do meio ambiente que serão apresentadas ao público.

“No estande do Sebrae teremos conteúdos relacionados aos temas sustentabilidade, incluindo dados sobre os municípios e autodiagnóstico para compreensão da pegada de carbono. Teremos um quiz sobre conhecimentos na área. Apresentaremos a Jurema, a I.A do Sebrae/PB que oferecerá informações sobre sustentabilidade para os pequenos negócios. E o visitante poderá gerar energia por movimentação mecânica dançando em uma ecopista”, detalhou.

Participe do NEon

Com foco em empreendedorismo, inovação e sustentabilidade, o Nordeste On vai oferecer ao público uma programação completa de palestras, painéis, exposição de startups, espaços de robótica, economia criativa e educação empreendedora, além de diversas outras atividades e de uma vasta programação cultural, com participação confirmada das cantoras paraibanas Elba Ramalho e Sâmya Maia.

Todos os detalhes do evento, assim como as inscrições, estão disponíveis ao público no site https://nordesteon.com/.