O Sebrae realiza nos dias 6 e 7 de junho, no Centro de Convenções de João Pessoa, a segunda edição do Neon – Nordeste ON, um evento que reúne startups, empresas tradicionais, investidores e grandes corporações para impulsionar o ecossistema de inovação e negócios da região.

– O Neon – Nordeste ON surgiu ano passado com a sua primeira edição em São Luís, no Maranhão, e tem como objetivo ajudar as startups a vender os seus produtos e soluções – explicou em entrevista à Rádio Caturité FM, a analista de inovação do Sebrae, Nilvânia Silva.

Segundo ela, a programação contará com palestrantes e painelistas discutindo inovação e sustentabilidade também para as empresas tradicionais para que possam absorver as inovações do mercado. “Teremos segmentos do turismo, economia criativa, gamers, agronegócios, tecnologia e uma área para tratar com o governo, com o poder público: é a praça da inovação territorial para discutir a compra de produtos dessas empresas”, revelou.

Dentro do evento também acontecerá rodadas de negócios com empresários e investidores para aportar recursos das startups e a presença de grandes corporações nacionais, como Faber Castell, Google, Ifood e Andrade Gutierrez.

O evento contará com:

♦ Palestras e painéis com especialistas em inovação, sustentabilidade e negócios;

♦ Rodadas de negócios entre startups, empresas e investidores;

♦ Exposição de produtos e serviços de startups;

♦Área de networking para os participantes.

As inscrições para o Neon – Nordeste ON podem ser feitas no site nordesteon.com com um valor simbólico de R$ 40,00 para os dois dias ou ingresso social de R$ 20,00 e um quilo de alimento.

Veja a entrevista completa:

*Vídeo: ParaibaOnline

Inscreva-se no canal do YouTube do ParaibaOnline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui