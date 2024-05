Grupo Mateus deverá incorporar rede de supermercados de Pernambuco

O Grupo Mateus (sediado no Maranhão) divulgou um comunicado econômico informando que está em negociações para assumir o controle patrimonial do grupo Novo Atacarejo, que tem unidades em Pernambuco (base principal), na Paraíba e em Alagoas.

O faturamento da rede Novo Atacarejo em 2023 foi de R$ 4,3 bilhões, ocupando o 21º lugar no ranking de maiores redes, segundo o jornal Folha de São Paulo.

A empresa tem 27 lojas em Pernambuco e duas na Paraíba.

O Grupo Mateus, em 2022, ultrapassou o grupo Pão de Açúcar em faturamento e está no terceiro lugar no ranking dos maiores supermercados do país.

*com informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

